Wandelen door een levensgroot schilderij: 'Fantastisch voor de deelnemers'

Een schilderij van twintig meter lang en zo'n vijf meter hoog was één van de hoogtepunten op de tweede dag van de Tocht om de Noord. Het canvasdoek hangt op de plek waar de wortels van kunstenaarscollectief De Ploeg liggen: boerderij Blauwborgje in Stad.

'Vanaf deze plek trokken de kunstenaars langs het Reitdiep het land in. De route van vandaag volgt die weg grotendeels', vertelt organisator Peter Velthuis.

Dwars door kunstwerk

Duizenden wandelaars begonnen zondag in Haren of vanaf het Zernike-terrein in Stad aan hun tocht naar Winsum. Aangekomen bij de voormalige thuisbasis van De Ploeg wandelen ze dwars door het levensgrote kunstwerk naar binnen bij de scoutingclub, die nu in het gebouw zit.

'Het origineel van dit schilderij werd ooit gemaakt door Alida Pot, de enige vrouwelijke schilder van het kunstenaarscollectief. Dit werk hebben we weer terug geplaatst op de plek waar het gemaakt werd', legt Velthuis uit.

Bijzondere passages

De wandeling door het scoutinggebouw is niet de enige opvallende doortocht, vertelt Velthuis.

'Wandelaars kwamen ook door de Hortus in Haren, het Stadhuis, het Provinciehuis en het Groninger Museum. Dat is voor de wandelaars fantastisch om van binnenuit te bekijken.'



