Huisarts in Warffum stopt apotheek: 'Dit is niet meer op te brengen'

Huisarts Bob Meijer in Warffum stopt op 1 april volgend jaar met zijn apotheek. Het dorp op het Hogeland verliest daarmee de apotheek die er sinds mensenheugenis zit. Apotheken in Winsum en Uithuizen nemen de werkzaamheden van Meijer over.

Volgens Meijer is de reden om de apotheek te sluiten de kwetsbaarheid ervan. 'Ik ben in mijn eentje verantwoordelijk en er is niemand die het van mij kan overnemen tijdens vakanties of als ik zelf ziek word. Dat maakt het een lastige situatie.'

Toenemende regeldruk

Verder noemt Meijer de toenemende regeldruk van zorgverzekeraars. 'Ze hebben allemaal verschillende regels en die veranderen ook nog eens om de zoveel tijd.'

'Ik moet een enorme voorraad medicijnen in huis hebben omdat de ene verzekeraar alleen medicijnen van producent a vergoedt en de andere verzekeraar alleen medicijnen van producent b. En ga zo maar door. Dat is niet meer op te brengen.'

Patiënten kunnen kiezen

De patiënten van Meijer kunnen kiezen of ze zich aanmelden bij de apotheek in Winsum of Uithuizen. Die zorgen ervoor dat de medicijnen naar de praktijk van Meijer in Warffum worden gebracht. Daar kunnen ze worden afgehaald.

'Het enige wat verandert, is dat ik patiënten na het spreekuur geen medicijnen meer kan meegeven. Ze moeten later op de dag nog eens langskomen om ze op te halen.'