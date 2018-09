Moreira: 'Ben heel erg blij, druk beetje van de ketel nu'

Invaller Ahmad Mendes Moreira zorgde met zijn eerste treffer in het betaalde voetbal voor de o zo belangrijke gelijkmaker tegen FC Utrecht.

Vreugde

'Ik ben heel erg blij met mijn treffer,' aldus Moreira. 'Natuurlijk hoop je ook op de zege, voor mij persoonlijk is dit een mooi succes.'

Opluchting

'Na de uitschakeling tegen FC Twente in de beker komt dit wel als een enorme opluchting. De voorzet van kwam van Antuna, de bal veranderde een aantal keer van richting en viel voor mijn voet. Uiteindelijk wist ik de keeper van Utrecht te kloppen in de hoek.'

Druk van de ketel

Moreira erkende dat de druk nu een klein beetje van de ketel is bij FC Groningen. 'Deze lijn moeten we nu doortrekken. Ik ga vandaag genieten van mijn doelpunt. Vanaf morgen gaat het vizier weer op ADO Den Haag uit, aanstaande zaterdag,' besloot de doelpuntenmaker van de groen-witten.

Terecht gelijkspel

Aanvoerder Mike te Wierik vond het gelijkspel een terechte afspiegeling van de verhoudingen. 'De eerste helft was voor Utrecht, de tweede denk ik net voor ons. Ik wil het publiek bedanken, die hebben ons er echt doorheen gesleept en zijn er steeds achter blijven staan.'

Dingen uitgesproken

Verder ging de verdediger van de FC in op de afgelopen week. 'We hebben ons intern uitgesproken, bepaalde accenten zijn veranderd. Iedereen moet zich voor kunnen bereiden op een wedstrijd op de manier die het beste bij hem past.'

Keihard werken

Is de rust nu terug bij de FC? 'We staan nog steeds zeventiende, een club als FC Groningen onwaardig. We moeten gewoon zo door gaan, elke dag keihard werken om beter te worden,' aldus de rechtsback.

Verder

FC Groningen-trainer Danny Buijs had gezien dat zijn ploeg in de tweede helft passie en strijd de boventoon had laten voeren. 'Hier kunnen we verder mee,' aldus Buijs. 'Vooral in de tweede helft vind ik dat we ons van onze beste kant hebben laten zien. Dat bleek ook uit de reactie van het publiek na het laatste fluitsignaal denk ik.'

