Be Quick is niet opgewassen tegen koploper

Be Quick heeft op eigen veld met 6-1 verloren van Hoogeveen. De Drentse koploper in de hoofdklasse besliste het duel al voor rust. Het stond na 45 minuten spelen 4-0.

Be Quick begon voortvarend aan de wedstrijd en kreeg een tweetal goede kansen om de score te openen. Hoogeveen scoorde na tien minuten uit de eerste de beste mogelijkheid.

Niet veel later werd het 2-0. 'We geven hun de goals, de eerste twee sowieso.' was de conclusie van Be Quick trainer Steven Wuestenink. Hij doelde daarmee op de verdedigingsfouten die aan de doelpunten vooraf gingen.

Matig verdedigen

In de laatste vijf minuten van de eerste helft profiteerde Hoogeveen nog twee keer van matig verdedigen. 'Op dat moment is de wedstrijd meteen weg. We laten het lopen op een gegeven moment.' somberde de jonge coach.

Na rust probeerde Be Quick er nog wat van te maken. De snelle goal van Toufik Faraouni gaf de ploeg nog enige hoop op een beter resultaat. De aanvaller scoorde de eerste thuistreffer van het seizoen. 'Daarna waren er kansen op 2-4 en eventueel 3-4. Maar de gifbeker moet helemaal leeg.'

Laatste plaats

Be Quick staat op de laatste plaats in de Hoofdklasse A met 1 punt uit 5 wedstrijden. Hoogeveen staat bovenaan met 13 punten.