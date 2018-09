Expeditie Grunnen: Kijkt bij 7 km van Martenshoek

Vandaag was de 14e editie van de 7 Km van Martenshoek. Tijdens het hardloopevenement deelt Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher medailles uit bij de finish. En dat gaat niet helemaal goed...

Ook in Expeditie Grunnen

- De Tocht om de Noord

- Ontdek je plekje

- Sabrina en Sander gaan over de grup

- Het busje achtervolgt een Trabantje

- Thijmen is de held van de club

- Opluchting bij de FC

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!