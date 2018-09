Kromowidjojo zwemt naar zilver op 100 vrij

Ranomi Kromowidjojo moest zondagmiddag genoegen nemen met zilver op de 100 meter vrije slag, op de wereldbekerwedstrijden kortebaan in Eindhoven. Ze werd geklopt door Sarah Sjöström.

De Zweedse zwemster schreef op de laatste dag de 100 meter vrije slag op haar naam, traditioneel het belangrijkste nummer.

De 25-jarige Zweedse tikte in het 25 meterbad in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion als eerste aan in 51,21 seconden. 'Kromo' werd tweede in 51,42.

Kromowidjojo wist Sjöström vrijdag wel te verslaan op de 50 vrij, maar op de 50 vlinder en 200 vrij ging het goud naar de Zweedse, die zondag ook de 100 vlinder op haar naam schreef.

