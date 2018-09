Expeditie Grunnen gaat in achtervolging

'Wat rijdt daar nou!?', zegt Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher. In de buurt van Foxhol rijdt er een kleurrijke flits voorbij. Het team gaat in achtervolging.

Langs de A7 in de buurt van Scheemda weet het team van Expeditie het gevaarte tot stilstand te brengen. Wat blijkt? Het is een felgekleurde Trabant, maar dat is niet het enige dat opvalt aan het voertuig.

Eigenaar Gerry Neitsch uit Duitsland laat alle snufjes van zijn auto zien. Zo heeft het wagentje een speakersetje aan de buitenkant, welke keihard muziek kan afspelen. Maar wat het meest in het oog springt is een opvouwbare tent bogen op het dak van de auto. Neitsch laat even zien hoe hij zijn tent uitvouwt.