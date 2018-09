Mollema: 'Niet slecht, iets meer gehoopt'

Bauke Mollema had het zwaar op de laatste beklimming bij het WK Wielrennen in Innsbruck. De Groninger speelde daardoor geen rol in de finale. Hij eindigde op de twaalfde plaats.

'Ik nam echt de beslissing om op die laatste klim te gokken. Ik zat daar net niet bij de eerste tien. Toen ik weer op het vlakke reed kon ik nog terugkomen bij een groepje dat achter de koplopers zat. Niet slecht, maar ik had op iets meer gehoopt.' vertelt hij na een zware koers toch nog enigszins opgewekt.

Sterke ploeg in Oostenrijk

Nederland reed met een sterke ploeg in Oostenrijk. De kopmannen lieten zich goed zien. Tom Dumoulin eindigde als beste Nederlander op de vierde plaats. 'We zaten mee in de aanvallen die er kwamen.'

'We moesten er gewoon iedere keer bij zitten en dat hebben we gedaan. Ik heb zelf alles gegeven en alles geprobeerd. Het was net niet genoeg voor een echt goed resultaat. De benen waren er in elk geval, maar ik denk niet dat er meer inzat.'

'Hele mooie winnaar'

De titel ging naar de 38-jarige Spanjaard Alejandro Valverde. Daar kon Mollema goed mee leven. 'Een hele mooie winnaar. Ik had liever eentje van ons gezien, maar misschien is dit wel de mooiste winnaar die we voor het wielrennen kunnen hebben. Het is al vijftien jaar een klasbak.'