Burcht te Wedde is een bijzonder schilderij rijker

De Burcht te Wedde is sinds gisteren een bijzonder schilderij rijker. Het is een portret van Guillemina Hazelhoff Roelfzema-Verster (1816 - 1887)

Het schilderij is aangeboden aan de Burcht omdat de familie Hazelhoff daar al bijna 400 jaar mee verbonden is, sinds Derck Haselhoff in 1637 werd aangesteld als borggraaf.

Gemaakt in 1887

Het werd aangeboden door Humphrey Hazelhoff Roelfzema, oud directeur van het scheepvaartmuseum in Amsterdam en tevens de oudste nog levende nazaat van de geportretteerde. Het schilderij is in 1887 gemaakt door de vermaarde portrettist Henderik Johannes Haverman (1857 - 1928).

Hij deed dit in dank voor de morele en financiële steun die Guillemina hem verleende voor onder meer zijn opleiding (1874-1876) in de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam.

Burcht van Wedde

De Burcht van Wedde speelde een belangrijke rol aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Tegenwoordig heeft het een museale functie en is de Burcht al weer vele jaren een Kinderhotel.

Daarin krijgen kinderen 'die aan de andere kant van het geluk zijn geboren' de mogelijkheid om er tijdens een kort verblijf van enkel dagen te kunnen genieten van een wereld waarin ze zich even prins of prinses wanen.

Tussen wal en schip

Een dergelijk doel zou Guillemina zeker onderschreven hebben, getuige het feit dat ook zij, naast het opvoeden van haar eigen zes kinderen, een Indisch meisje dat tussen wal en schip dreigde te raken, als pleegdochter in huis heeft genomen.

Als vrouw van de rector in Zevenaar nam zij bovendien leerlingen in huis die te ver woonden om dagelijks de afstand naar school af te leggen. Het schilderij komt te hangen in de Haselhoff Sociëteit, een museale ruimte in de burcht te Wedde.

Daar wordt ook onder meer ook de 400 jaar geschiedenis van de burcht en de familie afgebeeld in drie grote glasplaten. In 2013 vond de opening hiervan plaats door Matteo van der Grijn (hoofdrolspeler in de musical Soldaat van Oranje) en Karna Hazelhoff Roelfzema.

Haselhoff Stichting

De Haselhoff Stichting is de familiestichting die de geschiedenis van de familie Hazelhoff (in verschillende spellingsvarianten waaronder dus ook Hazelhoff Roelfzema) ontsluit, archieven beheert en de onderlinge contacten in de familie versterkt door regelmatige familiebijeenkomsten te verzorgen.

Met de onthulling van het bijzondere portret van de stammoeder van de Hazelhoff Roelfzema's komen historie, kunst en zorg voor kinderen symbolisch samen.