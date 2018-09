Deel dit artikel:













Gronings stel wint ruim één miljoen euro bij Miljoenenjacht (Foto: RTV Noord)

Een Gronings stel dat woont in de Wegalaan in Groningen heeft zondagavond ruim een miljoen euro gewonnen in de Miljoenenjacht van de Postcodeloterij.

Het precieze bedrag is 1.026.000 euro. De prijs viel op postcode 9742 NA. Deelnemers met dezelfde postcode mogen hetzelfde bedrag verdelen. Alles zat mee In de spelshow had deelnemer Pascal uit Limburg de prijs van 1.026.000 euro gewonnen. Dat gebeurde in een finale waarin alles hem meezat. Het Groningse koppel, dat twee kinderen heeft van 3 en 5 jaar oud, werd verrast met een bezoek van Winston Gerschtanowitz. Hij belde aan met het gouden koffertje waarmee het programma deelnemers verrast. 'Ongeloof, dat dit ons overkomt' 'Wat is het eerste dat door je heen gaat?' vraagt Gerschtanowitz. 'Ongeloof. Dat dit ons overkomt' zegt de vrouw, die begon te huilen. 'Dit meen je niet', is de eerste reactie van Johan Willems. 'Jullie leven gaat veranderen', zegt Winston Gerschtanowitz. 'Klopt dat?' 'Ja', reageert Willems nog altijd verbouwereerd. De twee zijn elders een huis aan het bouwen, maar spelen nog mee op hun huidige adres. Kansspelbelasting Over het bedrag van 1.026.000 euro moet 30,1 procent kansspelbelasting worden betaald. Daardoor blijft 717.174 euro over.