Universiteit en Hanzehogeschool zetten Vindicat buiten de deur (update)

Vindicat krijgt dit collegejaar geen accreditatie. 'Er is nog onvoldoende sprake van een cultuurverandering.'

Dit blijkt uit het eindrapport van de accreditatiecommissie Studentenorganisaties onder leiding van Lentis-bestuurder Martin Sitalsing dat maandagmorgen is gepresenteerd. Volgend jaar krijgt Vindicat een herkansing.

Niet uitgenodigd, bestuursbeurs kwijt

Het intrekken van de accreditatie wil zeggen dat Vindicat het komende jaar niet wordt uitgenodigd voor officiële gelegenheden. Ook komt Vindicat niet meer in aanmerking voor de bestuursbeurs, waarbij bestuursleden gecompenseerd worden voor hun studievertraging. Voor Vindicat bedroeg dat zo'n 33.000 euro.

Interne enquêtes tonen aan dat een aanzienlijk deel van de leden de cultuur als onveilig ervaart Rapport accreditatiecommissie

Onveilige cultuur

De commissie bekritiseert Vindicat in het rapport. 'Het urgentiegevoel om overmatig alcoholgebruik bij Vindicat aan te pakken lijkt te ontbreken. Daarnaast is nog onvoldoende sprake van een alcoholvrije/nuchtere leiding tijdens de introductie.'

Interne enquêtes tonen aan dat een aanzienlijk deel van de leden de cultuur als onveilig ervaart. Verder wordt 'bij incidenten nog steeds de regels van het interne rechtssysteem aangehouden, in plaats van de overeengekomen accreditatiestandaarden', blijkt uit het rapport.

'Het is goed dat er enquêtes zijn gehouden', zegt voorzitter Martin Sitalsing van de externe commissie. 'Maar het bestuur heeft vervolgens geen oordeel over de resultaten, bijvoorbeeld over dat alcohol een te grote rol speelt binnen de vereniging. Er worden geen acties aan verbonden. Je moet daar juist wat mee doen.'

In onze ogen worden we onevenredig gestraft Bestuur Vindicat

Update: reactie Vindicat

Het bestuur van Vindicat zegt 'zeer teleurgesteld' te zijn over het rapport. 'Na de afgelopen tumultueuze jaren heeft Vindicat, in samenwerking met academische instellingen, anderhalf jaar geleden een nieuwe koers ingezet. Een cultuurverandering is op gang gekomen die zijn vruchten afwerpt. We hebben bijvoorbeeld twee probleemloze introductieperiodes gehad. Daarnaast hebben we een nieuwe gedragscode, die breed gedragen wordt binnen de vereniging.'

'Wij hebben als enige studentenvereniging actief deelgenomen aan het accreditatieproces. Daarom ervaren wij het nu als teleurstellend dat wij, in onze ogen, onevenredig worden gestraft. De cultuurverandering gaat niet van vandaag op morgen.'

Rustigere ontgroening

De commissie werd ingesteld na verschillende incidenten bij Vindicat. Zo raakte een aspirant-lid tijdens de ontgroening in 2016 ernstig gewond doordat een ouderejaars-student op zijn hoofd ging staan.

Afgesproken werd dat Vindicat zou werken aan een cultuuromslag en een rustigere ontgroening. In de zomer van 2017 was de commissie tevreden over de resultaten: Vindicat kreeg een accreditatie voor een jaar. Om verlenging te krijgen voor dit studiejaar moest de cultuuromslag wel verder worden doorgevoerd en moesten nieuwe incidenten uitblijven.

Dat is niet gelukt. Direct na de zomer kwam de studentenvereniging in het nieuws met nieuwe incidenten. Zo zouden leden tijdens een etentje in een sushirestaurant vernielingen hebben gepleegd. Bij een feestje op een sportcomplex zou een puinzooi zijn gemaakt, tot poep op de muren aan toe. Reden voor de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool om de beurzen voor het Vindicat-bestuur tijdelijk in te trekken.

Weer een kans

De bestuurders konden hun beurs (33.000 euro in totaal) aan het eind van het jaar alsnog krijgen. Dan moest het studiejaar verder wel rustig verlopen. Maar een nieuw incident volgde.

Tijdens een driedaags feest in december 2017 mishandelden twee leden een ander lid. Vindicat had dit moeten melden bij een commissie die toeziet op de introductietijd, maar heeft dit nagelaten.

De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool besloten daarop de beurzen voor het studiejaar 2017/2018 helemaal niet te verstrekken. Ook gaven de onderwijsinstellingen toen al aan dat het incident en het niet melden daarvan zou worden meegewogen in het oordeel over wel of geen accreditatie voor de komende jaren.

