Lopend Vuur: Straf voor Vindicat is terecht

Het pand van Vindicat staat prominent op de Grote Markt in Groningen. Vindicat atque polit, het studentencorps, bestaat al 200 jaar.

Maar de laatste jaren is de studentenvereniging meermalen negatief in het nieuws. Er waren meerdere incidenten, van een mishandeling bij een ontgroening tot misdragingen bij een sushirestaurant.

Onveilige cultuur

Vandaag besloten Hanzehogeschool en de Universiteit om Vindicat voor minimaal een jaar buiten de deur te zetten. 'Er is nog onvoldoende sprake van nuchtere leiding tijdens de introductie' en 'interne enquêtes tonen aan dat een aanzienlijk deel van de leden de cultuur als onveilig ervaart', rapporteerde een commissie die tot dat besluit heeft geleid.

Is straf terecht?

Horen incidenten zo nu en dan er gewoon bij, in een grote studentenvereniging met elk jaar zo'n 400 nieuwe leden? Of is straf voor de vereniging met een onveilige cultuur terecht?

