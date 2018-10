FC Groningen klom zondagmiddag door het gelijkspel tegen FC Utrecht van de laatste naar de voorlaatste plaats in de eredivisie. 'Maar je bent er nog lang niet. Je moet sowieso eerst beter voetballen. Aan de inzet ligt het niet.'

Dat zijn de woorden van analist Richard Vennema in de wekelijkse sportdiscussie op Radio Noord.

'Wat je de afgelopen jaren aan kwaliteit hebt ingeboet moet je compenseren met werklust', stelt Vennema. 'Maar er komt nu een moeilijk programma aan, met ADO uit en Heracles uit, daarna PSV thuis. De supporters zijn nu best wel positief, dus houd dat vast.'

Minder tactische aanwijzigingen

FC Groningen kwam tegen Utrecht na de rust beduidend beter voor de dag dan in de eerste helft.

'Je zag dat ze totáál anders uit de kleedkamer kwamen', zegt William Pomp van Dagblad van het Noorden.

'Ik heb het idee dat de spelers helemaal volgepompt worden met tactische aanwijzingen. Dat idee had ik bij Faber enorm en dat heb ik bij Buijs ook een beetje. Volgens mij hebben ze in de rust gezegd: 'Jongens, we laten de boel de boel, de bal naar voren en jagen met zijn allen'. Op de echte ouderwetse FC Groningen-manier er tegenaan. En dat heeft resultaat gebracht.'

'Antuna vind ik een mooi voorbeeld', stelt RTV Noord-verslaggever Stefan Bleeker. 'Tegen Twente werd hij continu gecorrigeerd op hoe hij aan het lopen was, daardoor stond hij hartstikke onzeker op het veld omdat hij bang was een fout te maken. Gisteren viel hij in en dat deed hij heel aardig.'

Fris en fruitig

Volgens Vennema was de rode kaart voor Utrecht het kantelpunt in de wedstrijd. 'Al vond ik die niet echt terecht. In de tweede helft kwamen ze fris en fruitig uit de kleedkamer. Een beetje opportunistisch, lekker lange ballen en gas geven. Het publiek ging er achter staan, dan krijg je een beetje een ouderwetse heksenketel.'

'Het zat eindelijk allemaal een keer een beetje mee', zegt Bleeker. 'Ze zakten na de goal van Utrecht ook een stuk minder terug. Terwijl ze het tegen Twente helemaal kwijt waren, toen ze op achterstand kwamen.'

'Vooraf zei Buijs, we moeten een goede dag hebben om van Utrecht te winnen. Maar die bravoure, die branie waarmee Buijs kwam is nu wel heel erg aan het indammen. En dat vind ik jammer.'

Kritiek op Pohl

Aanvaller Jannik Pohl werd in de rust gewisseld. 'Ik snap werkelijk waar nog steeds niet hoe Groningen die heeft kunnen ruilen tegen Tom van Weert', zegt Pomp.

'Ik zie het helemaal niet in die Pohl. Hij wil wel, dat is het niet hoor. Maar hij heeft de afgelopen drie jaar bitter weinig doelpunten gemaakt en daarvoor staat hij er.'

