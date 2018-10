PVV gaat met zeven kandidaten de strijd aan in Stad

Ton van Kesteren wordt lijsttrekker voor de Partij Voor de Vrijheid (PVV) in Groningen. De partij gaat voor het eerst een gooi doen naar een plek in de Groninger gemeenteraad.

De partij mikt op één zetel in de nieuwe Groninger raad. De partij heeft zeven kandidaten op de kieslijst staan. Naast Ton van Kesteren zijn dat Dennis Ram, Bart Onnes, Sander Kaercher, Reinder Blaauw, Manon van Weerden en Jesse van der Horst.

'Prima te combineren'

Van Kesteren is naast lijsttrekker ook fractievoorzitter van de PVV in Provinciale Staten, lid van de Eerste Kamer en actief in een commissie in Brussel.

Volgens Van Kesteren zijn de functies prima te combineren, ook als hij plaatsneemt in de Groninger gemeenteraad.

Raadsverkiezingen

Op 21 november gaan de inwoners van de huidige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer naar de stembus. De drie gemeenten gaan vanaf volgend jaar op in de gemeente Groningen.

Lees ook:

- D66-wethouder haalt uit naar PVV die wil meedoen in Groningen

- PVV doet mee bij raadsverkiezingen Groningen; tegen grote projecten