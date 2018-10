Ook dit jaar incident met ernstig letsel bij Vindicat

Ook dit kalenderjaar was er een geweldsincident bij Vindicat; dit keer gericht tegen een vrouwelijk lid van de studentenvereniging.

Dat zegt Martin Sitalsing die maandag met zijn accreditatiecommissie studentenorganisaties het eindrapport presenteerde naar Vindicat. Op basis daarvan besloten Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool dat Vindicat dit studiejaar geen accreditatie krijgt. Concreet houdt dat in dat de vereniging niet welkom is bij officiële gelegenheden en dat bestuursleden geen studiebeurs krijgen.

Ernstig letsel

Vindicat werd onder de loep genomen vanwege een aantal incidenten, waaronder mishandeling van een aspirant-lid tijdens de ontgroening in 2016. Afgelopen december was er opnieuw een ernstig incident waarbij twee leden een ander lid mishandelden.

Volgens Sitalsing was het in mei weer mis. Wat er precies is gebeurd weet Sitalsing niet, wel dat het gaat 'om mishandeling met ernstig letsel.' Woordvoerder Jorien Bakker van Rijksuniversiteit Groningen bevestigt het voorval met een vrouwelijk lid.

Men heeft toch geprobeerd ook dit weer via het interne rechtssysteem op te lossen Martin Sitalsing - Accreditatiecommissie

Incidenten niet altijd gemeld

Één van de redenen dat Vindicat de accreditatie kwijt raakt is dat de vereniging incidenten volgens de commissie te licht opneemt. Ook meldt ze incidenten niet altijd bij de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool; iets wat volgens de gedragscode wel moet.

Ook bij dit laatste incident ging dit volgens Sitalsing mis. 'Er is politie bij betrokken geweest en uiteindelijk is ook het college van de RUG en Hanze geïnformeerd. Maar men heeft toch geprobeerd ook dit weer via het interne rechtssysteem op te lossen.'

