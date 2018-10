Viskotter in Eemshaven doorzocht door opsporingsteam

Het Hit And Run Container-team (HARC), een samenwerkingsverband van de Zeehavenpolitie, de douane en de FIOD heeft zondagmiddag een viskotter in de Eemshaven doorzocht.

Onderzoek

Bij de doorzoeking van de Blue Angel Z60 is niets aangetroffen. Een woordvoerder van de FIOD kon geen inhoudelijke informatie vrijgeven over de doorzoeking in het kader van een lopend onderzoek.

Drugshandel

Het HARC-team is gespecialiseerd in het onderzoeken van invoer, doorvoer en uitvoer van verdovende middelen via de verschillende havens in Nederland.