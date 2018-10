Vlucht Eelde-Turkije landt op Schiphol door technische storing

Vakantiegangers die vanmorgen vanaf Eelde vertrokken naar het Turkse Antalya hebben een paar uur vastgezeten op Schiphol.

'We hadden eerst een tussenstop in Rotterdam. Daar vertrokken we en na tien minuten in de lucht gingen we alweer naar beneden en zijn we geland in Amsterdam', vertelt Martin Druppers die samen met zijn vrouw op vakantie gaat.

Oorzaak eerst onduidelijk

De reizigers werd in eerste instantie verteld dat de staart van het vliegtuig de grond had geraakt. 'Later was er sprake van een vogel in de motor', zegt Druppers. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Corendon meldt RTV Drenthe dat het om een technische storing gaat. Meer details zijn niet bekend.

'Lunch'

De gedupeerde reizigers kregen wel een lunch aangeboden: 'een stroopwafel en wat te drinken', grapt Druppers. Na de korte tussenstop vertrok het vliegtuig rond twee uur 's middags richting Turkije.