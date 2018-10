Deel dit artikel:













Broers krijgen werkstraf voor kroegruzie in Appingedam (Foto: Archief De Vries Media)

Twee broers van 21 en 26 uit Appingedam hebben werkstraffen van 40 en 120 uur gekregen voor hun aandeel in een caféruzie in De Doofpot in Appingedam.

Dat gebeurde op 4 februari vorig jaar. De broers kregen in de kroeg onenigheid met het latere slachtoffer. Daarbij werd een kopstoot uitgedeeld. De vechtpartij ging later buiten verder. Hoofden tegen elkaar... Op camerabeelden is te zien dat twee mannen ruzie hebben en dreigend met hun hoofden tegen elkaar aan staan. De 21-jarige Damster bemoeide zich later met de ruzie en belemmerde bovendien de aanhouding van zijn 26-jarige broer. Zelf ontkent hij bij de vechtpartij betrokken te zijn geweest. Hij was tijdens de rel niet in het café aanwezig, zei hij tegenover de politierechter. Maar de rechter herkende de man op de camerabeelden. Hij kreeg de hoogste straf opgelegd voor zijn aandeel: een taakstraf van 120 uur en drie maanden voorwaardelijke celstraf. ...of een kopstoot? 'Gelukkig hebben we de beelden nog', zei Fred Kappelhof, de advocaat van de broers, tijdens de zitting. 'Er is geen sprake van een kopstoot. Dan gebruik je je hoofd als hamer. Dat is op de beelden niet te zien. Het was meer een duw.' Daar was de politierechter het mee eens. Toch gold de duw volgens de rechter als mishandeling. Het slachtoffer kwam hierdoor ten val en brak zijn voortanden. Belediging agent Bij aanhouding beledigde een 26-jarige Delfzijlster een agent. Hij werd door de rechter vrijgesproken van openlijk geweld en mishandeling, maar kreeg voor het beledigen van de diender wel een boete van 250 euro opgelegd. Satudarah Rondom de vechtpartij was destijds veel te doen in Appingedam, omdat de beide broers lid zouden zijn van motorclub Satudarah. De 26-jarige Damster bleek dat ook te zijn, maar hij trok zich terug uit de motorclub en verhuisde om een ander leven op te bouwen. Lees ook: - Politie onderzoekt betrokkenheid Satudarah-leden bij vechtpartij Appingedam