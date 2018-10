Deel dit artikel:













'Je moet elkaar gewoon afmaken, het is hij of ik' Michael Duut (rechts) in de tv-studio (Foto: RTV Noord)

Kickbokser Michael Duut sloeg zaterdag in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam zijn tegenstander Mourad Bouzidi knock-out in de laatste seconden van de derde ronde. 'Je moet elkaar gewoon afmaken, het is hij of ik', zegt hij in Noord Vandaag.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord. Duut nam daarmee revanche voor het duel van een jaar eerder, toen hij gediskwalificeerd werd. 'Dat was een heel vervelende wedstrijd. Nu was ik hem iets te slim af en ging hij knock-out.' Duut kickbokst zo'n drie, vier wedstrijden per jaar. 'Als een voetballer een slechte dag heeft kan hij een week later revanche nemen. Als wij een slechte dag hebben, heb je pech.' De kickbokser uit Hoogkerk is momenteel nummer vier van de wereld in zijn klasse. 'Ik wil graag nummer één worden.' 'Vindicat hoort er dit jaar eigenlijk gewoon niet meer bij' Vindicat is de status van studentenvereniging kwijt. Het krijgt geen accreditatie van de RUG en de Hanzehogeschool. De gewenste cultuurverandering na een aantal incidenten is er nog niet. 'Vindicat hoort er dit jaar eigenlijk gewoon niet meer bij', zegt verslaggever Eva Hulscher over de gevolgen. 'Een aantal leden voelt zich zelfs onveilig bij Vindicat. Daar moet het bestuur echt stevig tegen optreden', zegt Martin Sitalsing van de commissie die het onderzoek deed. Vindicat zelf baalt en vindt de straf onterecht. 'Een cultuurverandering gaat niet van de ene op de andere dag. Wij zien zelf wel progressie.' 'De pijn valt wel mee' Vandaag is de meningokokkeninenting voor 14-jarigen in onze provincie gestart. Ronald Niemeijer is op een van de plekken waar dat gebeurt: Hoogezand. 'Ik dacht dat het best pijn ging doen, maar het valt wel mee. Je voelt het wel', zegt Daniël tegen hem, terwijl hij een prik krijgt. De inenting is bittere noodzaak, zegt Anke Winkel van GGD Groningen. 'Kinderen kunnen er aan overlijden. Dat gebeurt heel plotseling.' 'Papa is heel erg blij' De Senegalese broers Pape en Ibralo zijn weer herenigd met hun vader en stiefmoeder in Bedum. De broers werden twee maanden geleden opgepakt bij de Zweedse grens. Al die tijd zaten ze onschuldig vast in een vertrekcentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers. 'Papa is heel erg blij, echt waar. Het was voor mij en Mieke een nachtmerrie van twee maanden', zegt hun vader. Een ding is zeker, ze gaan niet op vakantie naar Zweden. 'Wij zijn klaar met Zweden.' Bekijk de uitzending hierboven of via Uitzending Gemist