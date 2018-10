Hempflax: brandschade valt mee, maar de schoonmaak kost tijd

De brand bij vezelhennepproducent Hempflax in Oude Pekela was weliswaar moeilijk te blussen, maar gevaar voor een stofexplosie is er niet geweest. Dat zegt directeur Mark Reinders.

De brand in de zogeheten 'stofbunker' brak afgelopen vrijdag uit. Eerst leek het alsof het vuur diezelfde dag was geblust, maar zaterdag laaide het vuur weer op.

De bluswerkzaamheden van afgelopen zaterdag.



'Dat is niet zo gek', zegt Reinders. 'In de bunker lag veel stof. Waarschijnlijk begon het met een warmgelopen lager. Eerst smeult het ergens in een hoekje. We hebben geprobeerd het met schuim te blussen. Maar dat bleek toch niet voldoende. Je kunt het vergelijken met een ondergrondse veenbrand. Die is ook vaak lastig te blussen. Pas op zondag kregen we het vuur helemaal uit.'

Dat we ontsnapt zijn aan een explosie, dat is echt overdreven Mark Reinders - directeur Hempflax

De brandweer was er zaterdag niet gerust op vanwege de kans op een stofexplosie in de bunker. Die is ongeveer 20 meter lang, 8 meter breed en 4 meter hoog. Er lag 20 tot 25 ton opgeslagen schat Reinders. Toch is er volgens hem nooit echt gevaar op een stofexplosie geweest, zegt hij.

'Ik lees overal in de media dat we ontsnapt zijn aan een explosie, maar dat is echt overdreven. We hebben de kst-waarde gemeten en die bleef ruim onder de kritische grens. Ik snap overigens wel dat de brandweer bezorgd was, want die meting was op dat moment nog niet bekend bij hen.'

Wat is de kst-waarde?

De kst-waarde is een maatstaf om de verhouding tussen de hoeveelheid stof en hoeveelheid lucht in een ruimte aan te geven. Als deze beide componenten in de 'juiste' verhouding aanwezig zijn, kan één vonk voldoende zijn om een kettingreactie te veroorzaken. Volgens Reinders was dus in dit geval daar geen sprake van.

Het stof, dat bij de de productie van vezelhennep vrijkomt, is geen afval maar een bijproduct. Het wordt verkocht als meststof voor rozen, legt Reinders uit.

'Vervelend en tijdrovend'

De schade valt mee, zegt hij: 'De machines mankeert niets. Alleen de stofbunker moeten we helemaal leeghalen en schoonspuiten. En dat is een vervelende, tijdrovende klus. Ik verwacht dat we morgen of uiterlijk woensdag de productie weer kunnen opstarten.'

De brand is overigens wel aanleiding om de stofbunker eerder buiten gebruik te stellen dan al de bedoeling was. Reinders: 'We waren al van plan om het stoffiltersysteem te moderniseren. De bedoeling is het vrijkomende stof rechtstreeks in containers te stoppen, zodat je de bunker niet meer nodig hebt. Dat is nu wel de eerste prioriteit.'

