Robben denkt nog niet aan stoppen: 'Ik zorg goed voor mijn lichaam'

Het woord 'afscheid' komt nog niet voor in het woordenboek van Bayern München-voetballer Arjen Robben (34). 'Ik heb nog geen plannen voor de toekomst en voel me nog fit.'

Dat zegt hij voorafgaand aan het Champions-Leagueduel tegen Ajax van komende dinsdag.

'Ik heb geen geheim, maar ik zorg goed voor mijn lichaam en leef als professional. In de voorbereiding heb ik geen minuut gemist. Dat was heel waardevol', aldus Robben, die momenteel een huis laat bouwen in het zuiden van Stad.

Hoe lang gaat Robben nog door?

'En de interlandweken zijn erg belangrijk voor me. Dan kan ik mij mentaal en fysiek weer opladen. Maar ik kan de natuur niet verslaan. Zoals ik me nu voel, kan ik nog lekker door. Dat kan een jaar zijn, of twee of drie jaar. Misschien moet iemand van buitenaf mij ooit vertellen dat ik moet stoppen.'

Zijn huidige trainer Niko Kovac liet doorschemeren dat de kans groot is dat Robben dinsdagavond in München aan de aftrap staat tegen Ajax.

