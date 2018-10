Rector Vindicat: 'Er is ons te weinig tijd geboden'

Het bestuur van studentenvereniging Vindicat vindt de straf van de Hanze en Rijsuniversiteit onterecht. Dat zegt rector Cappi Wefers Bettink.

'We vinden het erg jammer dat de cultuurverandering die we anderhalf jaar geleden hebben ingezet niet wordt erkend door de accreditatiecommissie', zegt Wefers Bettink. 'Daarom is dit voor ons een teleurstellend besluit.'

Geen accreditatie meer

De accreditatiecommissie vindt dat er 'onvoldoende sprake is van een cultuurverandering'. Het intrekken van de accreditatie wil zeggen dat Vindicat het komende jaar niet wordt uitgenodigd voor officiële gelegenheden. Ook krijgen de bestuursleden geen bestuursbeurs à 33.000 euro.

Ik vind dat we de cultuurverandering en incidenten los van elkaar moeten zien Cappi Wefers Bettink - rector Vindicat

'Wij zijn absoluut nog niet klaar en zien verbeterpunten voor de toekomst', erkent Wefers Bettink. 'We vinden het jammer dat er nu in onze ogen te weinig tijd is geboden en te vroeg een oordeel komt over de cultuurverandering.'

Meerdere incidenten

De afgelopen jaren waren er meerdere incidenten bij Vindicat. Zo was er dit jaar nog een geweldsincident tegen een vrouwelijk lid.

'Ik vind dat we de cultuurverandering en incidenten los van elkaar moeten zienCultuurverandering is voor de hele vereniging en incidenten kunnen plaatsvinden door bepaalde individuen. Helaas heeft dat plaatsgevonden, maar dat doet niets af aan de cultuurverandering waar we met de hele vereniging mee bezig zijn.'

Een cultuur verander je niet van de ene op de andere dag Cappi Wefers Bettink - rector Vindicat

Enquête

Dat een interne enquête laat zien dat elf procent van de leden zich niet veilig voelt bij Vindicat, kwam ook bij de rector als een verrassing. Hij geeft aan 'er ontzettend van te zijn geschrokken'.

'We komen van ver en maken stappen. Het gaat stapje voor stapje. Een cultuur verander je niet van de ene op de andere dag. Er zijn dingen fout gegaan, maar zien op andere plekken wél progressie.'

Beurzen

Ook vorig jaar kregen de bestuursleden van Vindicat als straf geen beurs. Toen werden ze gecompenseerd uit de begroting van de studentenvereniging. Hoe het intrekken van de beurzen deze keer wordt opgevangen, is nog onbekend.

