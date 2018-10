GGD trapt 'massavaccinatie' tegen meningokokken af

GGD Groningen is maandag begonnen met het grootschalig vaccineren tegen meningokokken type W.

In één maand tijd moeten vierduizend 14-jarigen worden ingeënt. De grote klus wordt op 35 verschillende GGD-locaties uitgevoerd.

'Het is de eerste dag en de eerste sessie', zegt coördinator Anke Winkel. 'Nu gaat het alleen om 14-jarigen die geboren zijn tussen 1 mei 2004 en 31 december 2004.'

Schaarste

Volgens Winkel zijn er in de tussentijd veel vragen geweest van kinderen buiten deze leeftijdscategorie, over of zij óók gevaccineerd moeten worden. 'Vanwege de schaarste van het vaccin kan dat nu niet', legt de coördinator uit. De groep wordt de komende jaren verder uitgebreid.

Ik kreeg die brief thuis, dus ik dacht: het moet wel Tessa-werd gevaccineerd

Symptomen

Voor jonge kinderen bestaat al sinds 2002 een landelijk vaccinatieprogramma voor type C van de meningokokkenziekte, maar dat is vervangen door een uitgebreider vaccin voor type W. 'Het is een ziekte die plotseling op kan komen. Je kunt vandaag nog gezond zijn, maar je morgen héél ziek voelen', vertelt Winkel over de symptomen van de gevaarlijke bacterie.

Brief

Ook Tessa (14) werd opgeroepen. 'Ik kreeg die brief thuis, dus ik dacht: het moet wel.' Heel zenuwachtig was ze niet: 'Je voelt alleen een beetje dat de naald erin gaat, maar verder niets.'

Bijwerkingen

Een reden om zenuwachtig te zijn is er volgens Winkel ook niet. 'Ze kan nu wellicht wat last van haar arm krijgen. Het kan zijn dat er wat bijwerkingen optreden, maar die staan allemaal op een lijst aangegeven die aan iedereen wordt meegegeven.'

