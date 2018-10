Lokale biertjes op de Horecabeurs (Foto: RTV Noord/Remco in 't Hof)

'Lokaal en dichtbij'. Dat is in de horeca de trend volgens Hans Singelenberg van Koninklijke Horeca Noord-Nederland.

Remco in 't Hof

Op de Horecabeurs Noord Nederland in de Martinikerk was deze trend maandag terug te zien. Vooral bierbrouwers zijn in opkomst, aldus Singelenberg. 'Er heerst op dit moment een bruisend vestigingsklimaat.'

Verslaggever Remco in 't Hof bezocht de beurs: