Nijland: 'We hebben best een discussie gehad over het halen van spelers'

FC Groningen heeft bewust 'nee' gezegd tegen een aantal mogelijke aankopen om talentvolle spelers meer speelminuten te geven. Dat zegt algemeen directeur Hans Nijland.

'We hebben best een discussie gehad over het halen van een bepaalde speler of spelers nog te halen, aldus Nijland op Radio Noord. 'We hebben gezegd: dat doen we niet. We hebben talentvolle spelers, zoals Tom van De Looi en Ludovit Reis. Het is hartstikke belangrijk dat zij heel veel speelminuten krijgen.'

We hebben 3,9 miljoen geïnvesteerd, dat is voor een club als FC Groningen hartstikke veel geld Hans Nijland-algemeen directeur FC Groningen

Volgens Nijland is het niet zo dat de FC zuinig is geweest deze zomer. 'We hebben 3,9 miljoen geïnvesteerd. Doan, Zeefuik, het verlengen van contracten, Chabot. Dat is voor een club als FC Groningen hartstikke veel geld.'

Jonge spelersgroep

Dat trainer Danny Buijs door het uitblijven van ervaren aankopen een jonge selectie is, erkent Nijland. Maar hij vindt de groep niet té jong. 'We hebben met Padt een zeer ervaren keeper in de goal. Te Wierik en Memisevic zijn ervaren kerels en Zeefuik en Warmerdam zijn ook geen kleuters meer.'

'Met Doan hebben we een Japans international', vult Nijland het lijstje nog verder aan. 'En we hebben Mahi, hoewel hij nu jammer genoeg geblesseerd is. Dan heb je het over jongens die wat in hun mars hebben.'

Ik hoop na zondagmiddag dat de ommekeer nabij is Hans Nijland-algemeen directeur FC Groningen

Het gelijkspel tegen FC Utrecht van afgelopen zondag voelt voor de algemeen directeur als een opluchting, al 'mag je nooit blij zijn met een gelijkspel, tegen niemand'. 'Maar in deze situatie was het goed. Ik heb in de catacomben en kleedkamer, en dat klinkt wat gek na een gelijkspel, toch de blijdschap en opluchting gezien bij de groep.'

De ommekeer?

'Ik hoop na zondagmiddag dat de ommekeer nabij is. Het is zorgelijk waar je nu staat, maar geef het ook even zijn tijd. We zijn ervan overtuigd dat we beter kunnen dan nu de stand op de ranglijst is.'

Maar waar strandt het schip? Is het linkkerrijtje nog realistisch? 'Als je kijkt naar de stand, dan kan dat nog steeds', aldus Nijland. 'Zo groot is het gat niet. Maar laten we eerst zorgen dat we bij de onderste plekken wegkomen en van daaruit verder bouwen.'

FC Groningen speelt komende zaterdag uit tegen ADO Den Haag. Daarna volgt een bezoek aan Heracles Almelo en een thuisduel met PSV.

