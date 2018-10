Minderjarige brandstichters op vrije voeten

De jongens werden betrapt toen ze een auto in brand wilden steken (Foto: Dennis Venema)

De drie jongens, die in de nacht van zaterdag op zondag in Groningen werden aangehouden voor brandstichting, zijn maandag door de politie verhoord.

Het gaat om drie jongens van 16, 13 en 11 jaar. Ze werden betrapt toen ze in de Floresstraat een auto in brand probeerden te steken.

Verder onderzoek

De oudste heeft een nacht in de cel doorgebracht. Na verhoor zijn ze alledrie naar huis gestuurd, maar ze moeten zich binnenkort weer op het politiebureau melden.

De politie wil dan uitzoeken of het drietal ook achter de andere twee branden zitten, die in dezelfde nacht in dezelfde buurt werden gesticht.

