Nieuwe Lopster waarnemer legt nevenfuncties bij RUG en Rabobank neer (update)

De nieuwe waarnemend burgemeester van Loppersum, Hans Engels, legt een aantal nevenfuncties neer om zo genoeg tijd voor zijn werk in de gemeente te hebben.

Dat maakte hij maandagavond bekend tijdens zijn installatie.

Einde senatorschap

Engels stopt per 1 januari als bijzonder hoogleraar Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en als commissaris bij de Rabobank in Assen. Ook stelt hij zich volgend jaar mei niet herkiesbaar als Eerste Kamerlid.

De waarnemend burgemeester is nu nog fractievoorzitter namens D66. De senatoren komen elke dinsdag bij elkaar. Engels:

'De Eerste Kamer kost mij één dag per week, net als mijn werk als hoogleraar bij de RUG. Als je dat reduceert, kun je ook echt zeggen dat ik straks 24 uur per dag, zeven dagen in de week beschikbaar ben voor Loppersum.'

Van beving tot brand, van sint tot paashaas

Wethouder en locoburgemeester Bé Schollema droeg maandagavond de ambtsketen over aan zijn nieuwe collega. De Middelstumer hoopt dat Engels vaak met zijn poten in de Groninger klei gaat staan:

'U zult straks steeds meer onze Hans worden en klaarstaan bij alles waarmee Loppersum te maken krijgt: van beving tot brand, van sinterklaas tot paashaas. Het komt allemaal voorbij, en dat maakt het leuk.'

Toetje of grand dessert?

Aagtje Elderman-Star kreeg bij het afscheid van voormalig burgemeester Albert Rodenboog de voorzittershamer voor de raadsvergaderingen. Die gaf ze maandag door aan Engels. Ze zei in haar toespraak dat hij het waarnemerschap niet moet zien als 'toetje', zoals eerder in de media naar voren kwam:

'Vanuit Loppersummer perspectief zien wij toch echt onze vergaderagenda als hoofdmaaltijd. En als aanvulling op uw uitgebreide CV, zou ik dan ook de omschrijving 'grand dessert' willen voorstellen.'

Daarop zegt Engels: 'Jazeker, ik ben benoemd voor twee jaar met twee hele belangrijke dossiers (gaswinning en herindeling, red.) en nog eens het reguliere werk. Ik neem dat volkomen serieus en daar zal ik alle inzet op plegen die er maar is. Niet als eerste viool, maar als spelverdeler in een team. Onpartijdig en onafhankelijk.'

Engels blijft tot de fusie met Delfzijl en Appingedam op 1 januari 2021 waarnemend burgemeester van de gemeente Loppersum.

