'Forse rookontwikkeling' in pand aan Kwinkenplein in Stad Rook in een pand aan het Kwinkenplein (Foto: Patrick Wind/112 Groningen) Een brandweerman verkent het pand (Foto: Patrick Wind/112 Groningen)

Een brandje in een berging zorgde maandagavond voor 'een forse rookontwikkeling' in een pand aan het Kwinkenplein in de binnenstad van Groningen.

De brandweer had de brand snel onder controle en kon daarna het trappenhuis ventileren. De rook hing tot en met de tweede etage. Twintig medewerkers van een callcenter op de eerste verdieping verlieten tijdig het pand. Niemand van hen raakte gewond. Eén bewoner werd door de brandweer uit het pand gehaald. Of deze gewond is geraakt en hoe met de bewoner gaat, is onbekend.