Ook Europa buigt zich over zaak van Senegalese broers

De twee Senegalese stiefzonen van Mieke Harms uit Bedum zijn na weken gevangenschap in Zweden weer op vrije voeten en terug op Nederlandse bodem. Maar daarmee is de zaak nog niet afgesloten.

Harms liet eerder al weten het er niet bij te laten zitten. En ook Europarlementariër Sophie in 't Veld van D66 gaat door. 'Er is nu een oplossing waardoor ze in ieder geval naar Nederland kunnen reizen, maar dat betekent wel dat ze niet naar andere Europese landen kunnen reizen. Het zou beter zijn als ze wel de vrijheid hebben en wel familie in bijvoorbeeld Zweden kunnen bezoeken.'

Breder probleem?

Ze heeft daarom samen met Zweedse collega's vragen gesteld aan de Europese Commissie en de Zweedse regering. 'We willen weten of de Europese regels goed zijn toegepast en of dit volgens de Schengen-regels mag. En breder: komt dit vaker voor?'

Schengen is niet bedoeld om mensen dwars te zitten of als wapen tegen mensen te gebruiken Sophie in 't Veld-Europarlementariër

In 't Veld zegt nog een voorbeeld te kennen. 'Het gaat om een Oekraïense mensenrechtenactiviste, getrouwd met een Pool, die plotseling Schengenlanden niet meer inkwam omdat ze iets op haar kerfstok zou hebben. Dat kwam waarschijnlijk door haar kritiek op de Poolse regering.'

Volgens de parlementariër zou dat duiden op misbruik van het systeem. 'Schengen is bedoeld voor vrij reizen, het is niet bedoeld om mensen dwars te zitten of als wapen tegen mensen te gebruiken.'

Twee maanden detentie

De twee stiefzoons van Harms waren afgelopen zomer in Bedum op bezoek en reizen vanuit Nederland naar Zweden voor een familiebezoek. Bij de grens werden ze opgepakt omdat ze geen duidelijk antwoord konden geven op vragen over het bezoek.

Na ruim twee maanden in een detentiecentrum werden ze vorige week onder begeleiding uitgezet naar hun thuisland. Met een speciaal Nederlands visum konden ze toch weer naar Bedum komen. Daar kwamen ze zondagavond aan.

De aankomst van de broers



Juridische strijd

Voor Mieke Harms en haar familie rest nu een juridisch gevecht, denkt In 't Veld. 'Het kan zijn dat de zaak uiteindelijk terecht komt bij het Europees hof voor Justitie of het Hof voor Rechten van de Mens. Zijn over het algemeen hele lange procedures, kan zo vijf, zes jaar duren. Maar daar wordt wel heel grondig gekeken en dan wordt niet alleen naar EU-recht gekeken, maar ook of de mensenrechten zijn geschonden.'

In de tussentijd van In 't Veld niet veel doen. 'We zullen wachten op de antwoorden van de Europese Commissie en de Zweedse regering en dan kijken we wat de volgende stap is.'

