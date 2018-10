2000 mensen zien première nieuwe Waddenfilm

Voor een publiek van 2000 mensen is gisteravond in Leeuwarden de film 'WAD' in premiere gegaan.

5 jaar

Het is een film van Ruben Smit, die u misschien wel kent van de succesvolle film 'De nieuwe wildernis', over de Oostvaardersplassen. Smit en zijn ploeg werkten 5 jaar aan de nieuwe film, die anderhalf miljoen euro heeft gekost.

Geboorte

In 'WAD' is het werelderfgoed Waddenzee in alle aspecten in beeld gebracht. Het is Smit onder meer gelukt de geboorte van twee gewone zeehonden te filmen.

Busser

De 71-jarige waddenschilder Geurt Busser uit Warffum was één van de aanwezigen. De schilder heeft dubbele gevoelens over de film: 'Het is een prachtige film. Het is een bombardement van mooie beelden en geluiden, maar het is te veel. Bescheidenheid, dat is de kenmerk van het gebied.'

'WAD' is vanaf donderdag te zien in 90 bioscopen.