Stints staan stil: 'Voor leuke uitstapjes moeten we nu iets anders bedenken'

'Wij lopen nu weer gewoon naar school.' Dat zegt Marinka Koster van kinderopvang Kids2Be in Ten Boer. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) maakte maandag bekend dat de stint voorlopig niet meer de openbare weg op mag.

Uit onderzoek is gebleken dat er twijfels zijn over de technische constructie van de elektrische bolderkar. Door een ongeval met een stint kwamen in Oss onlangs vier kinderen om het leven en raakten een meisje en een begeleidster ernstig gewond.

Leuke uitstapjes

Bij Kids2Be in Ten Boer stonden de stints al stil sinds het ongeluk. 'Het is jammer als je bedenkt wat we allemaal deden met de stint', vertelt clustermanager Koster. 'Leuke uitstapjes naar de lammetjes en boekjes halen in de bibliotheek. Met een stint kun je tot twee of drie kilometer in de omgeving activiteiten bezoeken.'

'Maar het is niet jammer als je bedenkt dat we een risico lopen. We moeten nu een andere manier bedenken om die leuke dingen te doen', aldus Koster.

Verkopen?

Kids2Be heeft vier stints. Aan verkopen wordt nog niet gedacht. 'Daar is het nog veel te vroeg voor', vindt Koster. 'We wachten de onderzoeken af en maken dan een keuze.'

De stints zijn een flinke investering geweest: één stint kost ongeveer zevenduizend euro. 'Maar in ruil daarvoor spaarden we dan wel taxikosten uit.'

Benenwagen

Het vervoer van de kinderopvang naar school is inmiddels dus geregeld: dat gaat met de benenwagen. 'De kinderen vinden dit ook wel weer leuk', zegt Koster. 'In de stint is de begeleider bezig met het verkeer en nu kun je een gesprek hebben met de kinderen.'

