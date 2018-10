Koning bezoekt dorpscoöperatie in Kloosterburen

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag een bezoek gebracht aan Kloosterburen. Hij heeft een rondleiding gehad bij de coöperatie Klooster&Buren.

Dit is een burgerinitiatief, dat het dorp Kloosterburen vitaal en leefbaar wil houden. De coöperatie heeft bijvoorbeeld een professioneel zorgteam. Toen de Zonnehuisgroep woonzorgcomplex 't Olde Heem wilde afstoten, heeft de coöperatie het complex overgenomen.

Kerk

De Koning heeft dinsdag eerst tekst en uitleg gekregen in 't Olde Heem. Daarna is hij naar de Nicolaaskerk gewandeld. Sinds enkele jaren is deze kerk ook in het bezit van de coöperatie en die laat haar momenteel restaureren. De kerk blijft in de toekomst een 'plek van bezinning, maar met een multifunctioneel karakter'.

Moestuin

Vervolgens ging de Koning door naar de Kloostertuin, die eveneens in eigendom van de coöperatie is. Janine Moes geeft daar 'moestuinles' aan leerlingen van groep 3 en 4. Zij was gevraagd om daar iets over te komen vertellen, maar ze had geen idee dat de Koning er was. 'Ik zag opeens allemaal radio en tv en dacht: die komen niet voor mij. Het was echt een verrassing.'

Serie werkbezoeken

In een serie werkbezoeken schenkt de Koning aandacht aan initiatieven in ons land die van onderop vorm krijgen. Eerder dit jaar bezocht hij coöperaties en initiatieven in Hilvarenbeek en Amsterdam.

Lees ook:

- Kloosterbuursters brengen bod uit op eigen zorgcomplex

- Nieuwe start voor 't Olde Heem in Kloosterburen