Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Minder museumbezoek in Groningen, na wegebben Bowie-effect (Foto: Flickr / Sicco2007 (creative commons)) (Foto: RTV Noord/ Jacqueline Nauta)

Vorig jaar hebben ongeveer 581.000 mensen een museum in Groningen bezocht. Dat is een daling van dertien procent ten opzichte van een jaar eerder, toen 665.000 mensen in onze provincie een museum bezochten.

Geschreven door Egbert Minnema

Datajournalist

In vergelijking tot vijf jaar geleden is het juist een stijging van twee procent, toen het ging om 568.000 bezoekers. Dat blijkt uit de jaarlijkse museumcijfers van de Museumvereniging. De daling ten opzichte van 2016 is niet zo gek, gezien de populaire David Bowie-expositie die dat jaar in het Groninger Museum te zien was. Van de museumbezoekers was vorig jaar acht procent van buitenlandse afkomst, een procentpunt minder dan 2016. Groningse musea Naast de cijfers van de Museumvereniging heeft RTV Noord van vier musea de bezoekersaantallen van de afgelopen vijf jaar op een rij gezet; het Groninger Museum, het Noordelijk Scheepvaartmuseum, het Veenkoloniaal Museum en het Stripmuseum. Het Stripmuseum kon van 2013 geen bezoekersaantallen geven, omdat het museum door een andere partij werd geëxploiteerd. De aantallen zijn zichtbaar in onderstaande grafiek. Het Stripmuseum loopt daarnaast ook alvast vooruit op de bezoekersaantallen van dit jaar. Directeur Victor Boswijk verwacht dit jaar minder bezoekers te trekken dan in 2017. Volgens hem heeft het museum de gevolgen van de warme zomer gezien. 'Als het heel heet is, dan zoeken de pensionado's de schaduw, en kinderen willen naar het water. En als die kinderen naar het water willen, dan komen de ouders ook niet.' In 2017 bezochten ruim 23.000 mensen het stripmuseum. Boswijk verwacht in 2018 niet boven de 20.000 uit te komen. Of dat voor andere musea ook geldt is niet bekend.