Minister Hugo de Jonge opent seniorencomplex Leyhoeve in Stad

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt maandag 8 oktober naar de stad Groningen om wooncomplex voor senioren 'De Leyhoeve' te openen.

Het complex naast de Euroborg wordt sinds mei van dit jaar bewoond. Op de begane grond is een restaurant en in het complex is ook een congresruimte.

Wachtlijst

In De Leyhoeve zijn 210 appartementen en 84 verpleeghuiskamers voor ouderen. Het idee komt oorspronkelijk uit Tilburg: daar ontstond voor de Leyhoeve al snel een wachtlijst van honderden personen.

'Voor onze locatie in Groningen staan ook mensen op een wachtlijst', zegt woordvoerder Ellen Pietersen. 'Dit zijn mensen die er nu nog niet willen wonen, maar op latere leeftijd bijvoorbeeld wel',

Lees ook:

- De Leyhoeve ontvangt eerste bewoners

- Bouw luxe seniorencomplex Europapark van start

- Bouw seniorencomplex De Leyhoeve 2800 vrachtwagens met beton