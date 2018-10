D66 wil Bedumer melkfabriek laten uitbreiden in Eemshaven

D66 Het Hogeland wil dat de melkfabriek van FrieslandCampina in Bedum uitbreidt in de Eemshaven en niet in het dorp. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de lokale partij.

Op 22 november 2018 zijn er herindelingsverkiezingen. De gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond vormen dan de nieuwe gemeente Het Hogeland.



FrieslandCampina wil twee nieuwe melkpoedertorens van vijftig meter hoog bouwen. Voor de fabrieksuitbreiding zou de loop van het Boterdiep moeten worden veranderd en tegen dat plan is veel verzet. Volgens D66 is in de Eemshaven genoeg plek voor de uitbreiding.

Meer mogelijkheden

'De huidige fabriek kan in Bedum blijven, want die is belangrijk voor het dorp. In de Eemshaven is drie- tot vierhonderd hectare grond vrij. Daar is ruimte voor een nieuwe productielocatie', zegt D66 lijsttrekker Rolf Prummel.

'Er zijn nogal wat organisaties tegen de omlegging van het Boterdiep. Dat is aantasting van het Groninger landschap', vindt Prummel. Ook is volgens hem voor het toenemende vrachtverkeer in de Eemshaven genoeg plek.

Poort tot de wereld

De partij ziet bovendien veel meer internationale mogelijkheden voor de melkfabriek. 'De Eemshaven heeft een directe verbinding met de wereld. Ook willen we van de haven de meest groene wereldhaven maken. Het afval van de één is het basisproduct van de ander', vertelt Prummel. Volgens hem kan het bedrijf helpen de Eemshaven groener te maken.

De partij wil graag in gesprek met het zuivelconcern om de Eemshaven-optie te laten onderzoeken.

Lees ook:

- Grondeigenaar verbaasd over gang van zaken rondom melkfabriek Bedum

- Boterdiep moet wijken voor melkfabriek: geen alternatief mogelijk