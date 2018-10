Lopend Vuur: Weg met de bladblazers

Nu de herfst zijn intrede doet, ga je ze weer overal horen en zien: de bladblazers. Met een flinke stoot lucht worden blaadjes voortdurend van A naar B geblazen. Om daarna hopelijk opgeruimd te worden.

De bladblazer heeft de ouderwetse hark verdrongen, lijkt het. Maar niet tot ieders vreugde.

Het gebruik van de bladblazer wordt door de één gezien als handig en plezierig, terwijl de ander zich ergert aan het langdurig gezoem van de apparaten, het verplaatsen van het probleem en het gegeven dat de hele bladbult met één windvlaag weer verplaatst is. Wat vind jij ervan?

Praat mee!

Terug naar de hark? Wordt er om niks gezeurd? Praat mee op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kunt ook stemmen via de Instagram-app in de Stories.

Toegift: Van Kooten en de Bie zijn de Bladblowers



'Straf voor Vindicat is terecht'

Dat was ons Lopend Vuur maandag. 5565 mensen stemden en waren grotendeels eensgezind: 96 procent vindt de straf terecht.