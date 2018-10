Kerkhof Wittewierum per direct afgesloten voor publiek (update)

Het kerkhof van Wittewierum is voorlopig niet meer toegankelijk voor het publiek. Door de storm zijn vorige week grote takken uit de bomen op de begraafplaats gevallen en dat zorgt voor een gevaarlijke situatie.

Eigenaar Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) heeft daarom de toegang gesloten. Fietsers en voetgangers kunnen dus niet langer over het kerkhof.

Beschermd monument

Het kerkhof is een beschermd rijksmonument. Een opknapbeurt stond al in de planning, maar wordt nu eerder uitgevoerd dan de bedoeling was. SGOK is samen met de gemeente Ten Boer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bezig hiervoor een plan te maken.

Maanden

Naar verwachting blijft het kerkhof nog maanden gesloten, zegt Miriam van der Waart van SGOK: 'We zijn afhankelijk van procedures. We gaan het traject van bomen kappen naar voren trekken, plannen voor het opknappen gaan we gewoon mee door, dus ik hoop dat het kerkhof zo snel mogelijk meer open kan.'

Essentaksterfte

Op het kerkhof staan tientallen essen. De meesten verkeren in slechte staat, omdat ze zijn besmet met de essentaksterfte. De bomen sterven af en moeten daarom worden gekapt.