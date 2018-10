Aardbevingsnieuws september 2018: Welke 1500 gebouwen moeten versterkt worden? Niemand weet het

De maand augustus stond op het gebied van de gaswinning en aardbevingen in Groningen vooral in het teken van de voortdurende onduidelijkheid over de 1500 gebouwen in onze provincie die versterkt moeten worden. En op Prinsjesdag is er ook aandacht voor de problematiek in Groningen.

Onduidelijkheid over de 1500 gebouwen die versterkt moeten worden

Dat er in het bevingsgebied zo'n 1500 gebouwen versterkt moeten worden is al enkele maanden duidelijk. Maar om welke adressen gaat het nou precies? Volgens een medewerker van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is er binnen de eigen organisatie onrust ontstaan over de methode waarmee die lijst wordt samengesteld.

Bovendien heeft de NAM nog te veel invloed bij het opstellen van de lijst met de 1500 gebouwen, blijkt uit onderzoek van RTV Noord. Maar de kritiek is 'voorbarig' volgens Herman Sietsma, de Nationaal Coördinator Groningen. 'Het is wat mij betreft ook niet aan de orde om te denken dat het de verkeerde kant op gaat', zegt hij.

In politiek Den Haag maakt het de tongen los. 'Wiebes maakt er een dikke zooi van', stelt Tweede Kamerlid Henk Nijboer over de minister. Die zegt zelf 'dat het mij ook tegenvalt'. Het opstellen van de lijst met de 1500 gebouwen is volgens hem 'nog best ingewikkeld'.

Enkele weken later wordt er door Wiebes, de provincie en gemeenten over gepraat in Groningen. De conclusie: het versterken van de meest onveilige woningen begint zo snel mogelijk. Maar welke woningen dat dan zijn, blijft nog onduidelijk.

'Het is een nachtmerrie', vindt Tweede Kamerlid Agnes Mulder van het CDA.

Vragen over het akkoord met Shell en ExxonMobil

Hoe zit het nou met het akkoord dat minister Wiebes voor de zomer sloot met Shell en ExxonMobil? Een voormalig topman van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft er zijn twijfels bij. 'Vertel geen sprookjes', zegt Jan de Jong.

Een onderdeel van het akkoord is dat de oliegiganten geen claim indienen voor het gas dat in de bodem achterblijft als de gaskraan volledig dicht gaat. 'Dat is onzin', zegt De Jong.

Ook Kamerleden zitten met vragen.

Lauwe reacties op passage over Groningen in Troonrede

De uiteindelijke kosten voor versterking en schade-afhandeling in het aardbevingsgebied komen naar verwachting tussen de 3,5 en 5,5 miljard euro uit. Dat blijkt uit de Miljoenennota die het kabinet op Prinsjesdag presenteert. De rekening daarvoor wordt neergelegd bij de NAM.

En er komt honderd miljoen extra richting Groningen voor de leefbaarheid in het aardbevingsgebied.

Koning Willem-Alexander noemt de problemen in Groningen in de Troonrede, zoals de laatste jaren gebruikelijk. Maar de reacties op de woorden van de koning zijn lauw. 'Het wordt nu echt tijd voor daden', 'weinig verrassends' en 'het ontbreekt op dit moment aan daden', wordt onder meer gezegd.

Commissie Tijdelijke Mijnbouwschade Groningen vindt te weinig onafhankelijke experts

De Commissie Tijdelijke Mijnbouwschade Groningen kan te weinig onafhankelijke schade-experts vinden, waardoor de afhandeling van schades vertraging oploopt. En dus maakt de commissie weer gebruik van experts die eerder werden ingehuurd door de NAM en het Centrum Veilig Wonen. Aanvankelijk beloofde de commissie dat niet te doen.

Bovendien duurt het 'nog een klein jaar' voordat de oude schades die nog door het CVW zijn opgenomen afgehandeld zijn.

De Commissie Tijdelijke Mijnbouwschade Groningen maakte in september ook bekend dat het in het eerste half jaar van 2018 in totaal voor een bedrag van 1,8 miljoen euro aan schadevergoedingen uitkeerde.

Bakstenen vallen uit de gevel van Hoogezandster huizen

Bij 111 huur- en koopwoningen aan twee straten in Hoogezand onstaat een 'acuut onveilige situatie'. Bij twee woningen is een hele reeks bakstenen naar beneden gevallen.

Volgens woningstichting Lefier ligt de oorsprong van het probleem vermoedelijk bij een reeks aardbevingen in het gebied, drie jaar geleden. Er staan meer woningen van hetzelfde type in de buurt, een externe partij gaat ze inspecteren.

'Waar is onze toekomst gebleven?'

Tijdens een bezoek van de Tweede Kamercommissie van Economische Zaken aan Groningen in de laatste week van september krijgen de politici een videoboodschap voorgeschoteld van bevingsgedupeerden. De trage schade-afhandeling staat daarin centraal.

'Ik ben bijzonder teleurgesteld hoe de overheid met onze Groningers omgaat', 'in Groningen worden veiligheidsnormen en burgerrechten afgezwakt en ook vertrapt' en 'waar is onze toekomst gebleven?', zijn enkele van de reacties.

Tik op de vingers voor advocatenkantoor De Haan

De constructie die de stichting Waardevermindering door Aardbevingen (WAG) samen met De Haan Advocaten heeft bedacht om claims in te dienen voor bevingsschade, wordt ook in hoger beroep verboden.

De WAG en De Haan hadden een 'no-cure-no-pay-beloning' voor de advocaten bedacht. Van de toegewezen schadevergoedingen zou vijf tot tien procent naar de advocaten gaan. Maar dat mag niet, oordeelt het Hof van Discipline.

Volgens voorzitter Lolke Weegenaar van de stichting loopt de zaak overigens gewoon door, ondanks de uitspraak van het Hof.

Aardbevingen in augustus 2018:

- 14 september, 21.17 uur: 0.8 in Hellum

- 15 september, 06.32 uur: 0.5 in Sappemeer

- 17 september, 14.01 uur: 1.2 in Sappemeer

- 17 september, 17.29 uur: 0.6 in Startenhuizen

- 18 september, 02.23 uur: 0.7 in Bedum

- 20 september, 20.24 uur: 0.5 in Hoogezand

