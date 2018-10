Grote buitenlandse investeerder koopt toren met 700 studentenwoningen

Vastgoedinvesteerder Round Hill Capital en de internationale investeringsmaatschappij KKR kopen de studentenflat van 74 meter hoog, die in de Reitdiepwijk in Groningen moet komen.

Dat maken beide maatschappijen uit respectievelijk het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten bekend. In de studentenflat aan de Hoogeweg in Groningen komen 698 studentenwoningen, op enkele minuten lopen van de Zernike campus.

Grote internationale speler

Het is het tweede Nederlandse studentenhuisvestingsproject waarin wordt geïnvesteerd door de twee partijen, na eerst het Oudenrijn Ziekenhuis in Utrecht voor 750 studenten te kopen. De combinatie investeert in soortgelijke projecten in meer Europese universititeitssteden.

In totaal heeft Round Hill 65.000 residentiële en studentenwoningen in beheer, en investeerde het sinds 2002 zo'n 6,5 miljard euro in 110.000 woningen.

698 kamers

Het gebouw aan de Hoogeweg krijgt 467 zelfstandige studentenkamers met eigen keuken en badkamer. Daarnaast worden nog eens 231 short-stay appartementen gebouwd, voornamelijk gericht op internationale studenten. 'Er wordt extra aandacht besteed aan aanvullende voorzieningen die beschikbaar zullen zijn voor alle bewoners'.

Met zijn 74 meter hoogte wordt het complex beeldbepalend voor de stad. Ter vergelijking: de Martinitoren is 96,8 meter, het GasUnie-gebouw 89 meter.

Grootste woningnood

De investeerders zien hun kans schoon: 'Groningen heeft momenteel behoefte aan nieuwe circa 3.300 studentenkamers, waarmee de stad in verhouding de hoogste woningnood onder studenten heeft van alle Nederlandse universiteitssteden.'

'Round Hill Capital heeft een succesvol track record in het genereren van hoge rendementen op vastgoed', schrijft de investeerder in het persbericht.

Beleggers profiteren van huurtoeslag

NRC kaartte vorige maand aan dat het grote tekort aan studentenkamers in Nederland interessant is geworden voor binnen- en buitenlandse beleggers. Die profiteren door zelfstandige studentenkamers aan te leggen (met keuken en badkamer), maximaal van de huurtoeslag die studenten kunnen ontvangen.

Voor studenten (en anderen) jonger dan 23 is de grens om voor huurtoeslag in aanmerking te komen een maandelijkse huur van 417,34 euro. Voor jongeren ouder dan 23, is de grens 710,68 euro.

De uitbaters van de kamers profiteren van die regeling. Volgens het NRC is het aantal kamers met een huur dicht bij de 400 en 710 euro, fors toegenomen. De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting stelt dat het aantal studenten dat huurtoeslag ontvangt, is toegenomen van 60.000 in 2007 tot 95.000 in 2016.

Veel kamers in nieuwe studentencomplexen hebben een eigen badkamer en keuken. Ook op bijvoorbeeld het Suikerunie-terrein worden 249 wooncontainers met die voorzieningen neergezet.

