Groningse kickbokser slaat vriendin ziekenhuis in tijdens vakantie Texel

De Groningse kickbokser Tobias L. heeft afgelopen zomer zijn vriendin in elkaar geslagen tijdens een vakantie op Texel. Reden: ze kocht onder meer een verkeerde croissant.

De kickbokser, de 49-jarige Tobias L. uit Groningen, verbleef samen met zijn vriendin en haar dochtertje op een familievakantiepark in De Cocksdorp. 'Er waren de hele dag al wat spanningen', vertelt het slachtoffer tegen NH Nieuws. Zo werd L. uit het niets boos, toen de vrouw op een gegeven moment kwam aanzetten met een ham-croissantje in plaats van een normale.

Bij het avondeten, 's avonds in een restaurant in De Koog, ging het opnieuw mis. L. werd kwaad omdat het dochtertje geen plaats voor hem wilde maken. 'Toen zijn we niet uit eten geweest, maar terug naar de camping en 's avonds naar familie', vervolgt het slachtoffer. 'Daar hebben we nog een best leuke avond gehad.'

'Verrot geslagen'

Maar eenmaal terug in de caravan sloegen de stoppen van L. helemaal door. Toen de dochter van het slachtoffer hem voor het slapen geen knuffel wilde geven, ging de kickbokser volledig door het lint. 'Ik ben er tussen gesprongen en hij heeft mij helemaal verrot geslagen', vertelt het slachtoffer.

Bij de aanval liep de vrouw 'gecompliceerde jukbeenbreuken' op. Ook had ze een diepe snee onder haar linkeroog. De vrouw heeft uiteindelijk meerdere ingewikkelde operaties nodig gehad om te kunnen herstellen. Inmiddels gaat het naar omstandigheden weer goed, zo laat ze weten.

Schadevergoeding

De kickbokser heeft een celstraf gekregen van zes maanden, waarvan vier voorwaardelijk. Ook moet hij een schadevergoeding van 2.800 euro betalen, schrijft het Noordhollands Dagblad.