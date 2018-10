Deel dit artikel:













'Wiebes moet veiligheid van Groningen meer meewegen in gasbesluit' (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat heeft in zijn gasbesluit voor 2018-2019 te weinig oog voor de veiligheid in Groningen. Dat zeggen de provincie, aardbevingsgemeenten, waterschappen en de Veiligheidsregio in een gezamenlijke reactie op de plannen van Wiebes.

In het komende gasjaar mag van Wiebes 19,4 miljard kubieke meter gas worden gewonnen. Hij gaat dan uit van een jaar met gemiddelde temperaturen. Leveringszekerheid - veiligheid De regionale overheden vinden dat de minister in zijn besluit meer oog moet hebben voor de sociale veiligheid, gezondheidseffecten, de schadeafhandeling en de versterking. 'Nu zit de leveringszekerheid er prominenter in dan de veiligheid van Groningers', zegt provinciebestuurder Eelco Eikenaar (SP) over het voorgenomen besluit van Wiebes. 'En hij gaat uit van 19,4 miljard, maar wat als het kouder wordt dan een gemiddeld jaar? Dan mag er extra worden gewonnen en gaat de gaswinning dus helemaal niet omlaag.' Voornemens Ook vinden de regionale overheden dat er te veel wordt uitgegaan van voornemens. Zo worden er huizen versterkt, maar zijn die nog niet allemaal versterkt. En de de gaswinning wordt voor 2030 gestopt, maar dat is nu nog niet het geval. 'We zijn voor het stoppen met de gaswinning', zegt Eikenaar. 'Maar zulke besluiten moeten gebaseerd zijn op feiten en niet op voornemens.' Raad van State Medio november komt Wiebes met zijn definitieve gasbesluit voor 2018-2019. Daarna kan er eventueel een beroep volgen bij de Raad van State. De provincie is al vaker met succes naar de hoogste bestuursrechter van het land gestapt. Toch is het niet gezegd dat dat nu automatisch weer gaat gebeuren. 'Het is geen vanzelfsprekendheid', aldus Eikenaar. 'Maar het behoort zeker tot de mogelijkheden.' Lees ook: - NAM mag komend jaar 19,4 miljard kuub gas winnen