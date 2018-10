Ook in Duitsland trilt de bodem door gaswinning

In Groningen zijn we - helaas - maar al te vertrouwd met aardbevingen die worden veroorzaakt door gaswinning. Maar ook onze oosterburen kennen dit fenomeen.

De afgelopen dagen trilde de grond tot drie keer toe de bodem in Cappeln, vlak bij de Duitse stad Cloppenburg, op 86 kilometer rijden van Ter Apel. En ook hier is gaswinning de oorzaak.

De bevingen werden ook waargenomen door de seismometers van het KNMI. Die noteerden achtereenvolgens een magnitude van 3.2 , 2.3 en 3.7 op de schaal van Richter.

Telkens op een diepte van drie kilometer onder het aardoppervlak, net als in het Groninger gasveld.

Die laatste twee bevingen vonden in de nacht van zondag op maandag plaats met een tussenpauze van minder dan twee minuten.

Er spelen drie factoren een rol: de sterkte van de huizen, de soort ondergrond en de diepte waarop de beving plaatsvindt Läslo Evers - seismoloog bij het KNMI

Verschil met de oosterburen

In ons 'eigen' aardbevingsgebied schrikken de inwoners door zo'n beving wakker en kunnen ze vaak de slaap maar moeilijk weer vatten. Hetzelfde geldt voor hun lotgenoten in Duitsland. De huizen trillen en de bedden schudden, blijkt uit uit een reportage van de Duitse tv-zender NDR.

Toch is er ook een verschil: ze hebben géén schade, zeggen ze in dezelfde nieuwsuitzending. Läslo Evers, seismoloog bij het KNMI, vermoedt waardoor dit komt: 'Ik ken het Duitse dossier niet, maar er spelen drie factoren een rol: de sterkte van de huizen, de soort ondergrond en de diepte waarop de beving plaatsvindt.'

'Niet te vergelijken met Groningen'

Maar dat is volgens Hinrich Kuper, journalist van de Duitse krant Rheiderland Zeitung niet het enige. Kuper sprak met de aardbevingsdienst in Niedersachsen (Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie). Deze Duitse evenknie van het KNMI wil geen vergelijking maken met de Groningse situatie.

In Duitsland is het zo geregeld dat bij schadegevallen de Duitse overheid moet bewijzen dat de schade eventueel níet door de Duitse gaswinning komt Hinrich Kuper - Journalist bij de Rheiderland Zeitung

Kuper: 'Ze vinden dat deze aardbevingen van een heel andere dimensie zijn dan de Groningse bevingen, omdat het een kleiner gasveld betreft waar veel minder gas wordt gewonnen.'

Als er wél sprake is van schade in het Duitse gaswinningsgebied, komt de overheid vlot over de brug, zegt Kuper: 'In de zone eromheen is het zo geregeld dat bij schadegevallen de Duitse overheid moet bewijzen dat de schade eventueel níet door de Duitse gaswinning komt.'

Bijeenkomst voor omwonenden

Kuper sprak ook met de burgemeester van de Duitse gemeente Lastrup, waar de bevingen plaatsvonden. Volgens de burgemeester zijn er in de vijftig jaar dat er in dit gebied gas wordt gewonnen nog nooit incidenten geweest.

Wel wordt door Lastrup contact gezocht met ExxonMobile, de exploitant van de gaswinningslocaties in Duitsland. In het gemeentehuis van Lastrup staat een seismograaf, die de bevingen van de afgelopen dagen heeft geregistreerd. De gegevens worden nu onderzocht. Zodra meer bekend is over deze bevingen wordt volgens Kuper een bijeenkomst belegd waarin omwonenden worden geïnformeerd over de bevingen.

Kuper vertelt overigens dat de gaswinning rond Cloppenburg binnenkort wordt stilgelegd, omdat het veld economisch niet meer rendabel is.