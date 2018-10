Provincie vraagt minister om Wunderline-geld iets langer vast te houden

Het lukt de provincie niet om voor het einde van dit jaar een besluit te nemen over de realisatie van een snelle treinverbinding naar Bremen.

Het provinciebestuur hoopt daarom dat het Rijk de 17 miljoen gereserveerde euro's voor het project iets langer wil vasthouden.

Deelstaat Niedersachsen heeft voor het Gronings-Duitse project financiële steun nodig van het Duitse Rijk. Door vertraging aan de die zijde, zijn er enkele maanden extra nodig voordat het besluit kan worden genomen.

Voorwaarde

Het geld dat in Den Haag klaarligt voor de Wunderline heeft als voorwaarde dat er voor het einde van dit jaar een besluit genomen wordt.

Om te voorkomen dat het geld vervalt, heeft het provinciebestuur een brief gestuurd naar minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin staat een ruime marge zodat het geld tot het voorjaar van 2020 beschikbaar blijft.

'Volgend voorjaar een besluit'

Provinciebestuurder Henk Staghouwer (ChristenUnie) is positief over de vraag aan Van Nieuwenhuizen. 'We hebben geen enkele reden om aan te nemen dat de minister dit niet gaat doen', zegt hij. 'We verwachten het besluit komend voorjaar te kunnen nemen.'

