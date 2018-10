File van betonauto's in hartje binnenstad

Zo'n honderd wagens vol beton rijden de Groninger binnenstad in om beton te leveren voor de keldervloer van het toekomstige WestCord Hotel aan de Grote Markt.

Met twee betonpompen wordt de duizend kubieke meter beton naar beneden gepompt om een vloer van een meter dik te maken.

De bouw van het hotel startte in juni met de voorbereidende werkzaamheden. Het hotel krijgt 123 kamers, verdeeld over zes etages.

De opening is gepland voor 2020 en daarmee is het hotel dan het sluitstuk van de vernieuwing van de Oostwand van de Grote Markt. In de keldervloer is ook de fundering van een torenkraan mee gegoten.

Het WestCord Hotel



Als het beton droog is, wordt het hotel afgebouwd.

