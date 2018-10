Eerste door brand getroffen Musselkanaalster ondernemers hebben weer winkelpand

De eerste ondernemers in Musselkanaal die getroffen zijn door de brand hebben op korte termijn weer onderdak. Dat zegt voorzitter Dirk Kloen van Ondernemersvereniging Musselkanaal.

Volgens Kloen gaat het om Tom van der Zwaag, eigenaar van een elektronicazaak. Van der Zwaag heeft een plek gevonden onderin het Diemerhof. De tweede ondernemer is een slagerij, die een plek krijgt aan de Marktkade.

We zijn nu met elkaar druk bezig om de overige ondernemers ook onder te brengen Dirk Kloen- Ondernemersvereniging MusselkanaalI

'De eerste prioriteit is om de gedupeerden zo snel mogelijk weer onderdak krijgen om de kostje te verdienen', aldus Kloen. 'Daarbij zijn deze twee ondernemers zeker. Deze zaken gaan, zo schat ik, over een dag of tien weer open. We zijn nu met elkaar druk bezig om de overige ondernemers ook onder te brengen.'

Juist in tijd van centruminrichting

De brand in het centrum is een stevige klap in het gezicht voor de ondernemersvereniging, die juist met verschillende werkgroepen bezig was om het centrum opnieuw in te richten. Zo waren er plannen om het centrum met bloembakken te verfraaiien en was er een stimuleringsregeling beschikbaar voor ondernemers om hun winkelgevels op te knappen.

Die plannen zijn er nog steeds, zegt Kloen. 'De ondernemers zijn heel positief, ze willen graag door en gas geven. Dat is heel positief. Natuurlijk liggen we door de brand op achterstand, maar we lagen vóór op schema. Met dit probleem werden we even teruggezet, maar we gaan gewoon door.'

De getroffen ondernemers in Musselkanaal wilden dat de Winkelweek doorging Dirk Kloen- Ondernemersvereniging Musselkanaal

Van der Zwaag en slagerij De Woeste Grond zijn de eerste ondernemers die onderdak hebben. Gemeente Stadskanaal, dorpsbelangen Musselkanaal en de Ondernemersvereniging hebben dinsdag met elkaar gesproken.

Herbouw

Ze zijn daarbij ook afhankelijk van de verzekering die de kwestie afhandelt, zo beseffen alle partijen. De inzet van het dorp is herbouw van winkels op de uitgebrande plek. 'Maar dat kan wel even duren', zo beseft Kloen zich ook.

Positief nieuws is er ook: de Winkelweek, het jaarlijkse festijn in het dorp, gaat door. Het is de 87e editie en donderdag gaat de traditionele kermis open. 'Als we dit niet door lieten gaan, waren er nog veel meer ondernemers gedupeerd. En de getroffen ondernemers in Musselkanaal wilden ook dat het doorging.'

Lees ook:

- Voorlopig geen provinciaal geld voor Musselkanaal na brand

- De veerkracht van Musselkanaal na de brand

- Oorzaak brand in centrum Musselkanaal blijft een raadsel