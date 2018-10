'Nijntje in het Gronings verkoopt als een tierelier'

Wat is het leukste Groningse kinderboek? Die vraag stelden we aan acht kenners die werken in het boekenvak, omdat de Kinderboekenweek is begonnen.

Door de vraag te stellen, komt een trend bovendrijven: Groningse kinderboeken zijn vaak moeilijk aan de man te brengen. Maar er zijn uitzonderingen.

Ingeborg van den Bovenkamp, Groningse Kinderboekhandel in Stad:

'De jury van de Zilveren Griffel (een prijs voor het beste kinderboek van het afgelopen jaar - red.) ziet ook dat Groningers de leukste kinderboeken maken. Tjibbe Veldkamp heeft net weer gewonnen, voor Handje? De Zilveren Griffel is ook hier bij ons in de winkel te bewonderen. We hebben hem in bruikleen. Niet speciaal voor de Kinderboekenweek hoor, hij was er al.'

'Opa en oma Pluis in het Gronings verkoopt ook goed. Het wordt vaak cadeau gegeven aan mensen die opa en oma worden. De vertaling is knap gedaan. In het Nederlands loopt de tekst in de boeken van Nijntje altijd lekker, maar in de Groningse versie ook.'

Janneke van der Harst, Primera in Marum:

(Foto: RTV Noord)

'Wij zitten met onze winkel dicht bij Friesland. We hebben best een aantal leuke Friese kinderboeken, maar niet veel specifiek Groningse. Als ik toch één moet noemen: De duivel en zijn moer, van Harm van der Veen.'

'Dat is een boek met oude volksverhalen, die zich afspelen in het veengebied. Het is voor de al wat oudere kinderen, boven de tien jaar. Heel leuk en heel spannend. Een beetje luguber ook, anders dan anders. Een leuk alternatief voor de wat zoetsappige kinderboeken die er zijn.'



Voor kinderboeken die specifiek in het Gronings zijn, slinkt de lezersgroep Jan Riemer - Boekhandel Riemer Groningen

Jan Riemer, van Boekhandel Riemer in Stad:

'Na beraad met de collega's ga ik voor het boek Naar het noorden van Koos Meinderts. Dat speelt zich af in de hongerwinter. Twee kinderen maken de reis deze kant op, vanuit de Randstad. Dat is een boek waar we erg enthousiast over zijn. De schrijver heeft er hier zelf ook eens een stukje uit voorgelezen.'

'Voor kinderboeken die specifiek in het Gronings zijn, slinkt de lezersgroep. Nijntje in het Gronings verkoopt wel goed, dat gaat als een tierelier.'

'Zelf hebben we de kinderbijbel in het Gronings. Dat is een hartstikke mooi en leuk boek, of je nou christen bent of niet. Maar het verkoopt moeilijk.'

Jolanda Robben, bibliothecaris van Biblionet Groningen:

'Het kinderboekenweekgeschenk is dit jaar geschreven door een Groninger: Jozua Douglas. Zijn serie over Costa Banana zou ik zeker aanraden. Hij schrijft zo leuk en toegankelijk. Ik denk dat veel kinderen het geschenk dit jaar wel willen hebben.'

'Het is niet zo dat specifiek Groningse kinderboeken populair zijn. Kinderen letten niet op de oorsprong van een boek, maar of het aantrekkelijk is. Waar wordt bijvoorbeeld in de klas over gesproken?'

Bowina Hellinga van KinderBoekenHuis in Winsum:

'Het leukste Groningse kinderboek... ik zou het zo niet weten. We hebben er heel weinig, ze worden hier niet zo veel geleverd. Misschien betekent het dat ze in het Gronings niet zo veel worden geschreven? Wij hebben alleen boeken die ons geschonken worden. Van Groningse boeken hebben we er een stuk of tien, van Friese wel drie kasten vol! Maar als mensen ze aan ons willen schenken, we ontvangen ze met liefde.'



Love bus van Tjibbe Veldkamp, heel verschrikkelijk leuk Ilona Duits - Boomker Boeken Haren

Ilona Duits van Boomker Boeken in Haren:

'Het is al voor de wat oudere jeugd, maar wat een erg leuk boek is: de Love bus, van Tjibbe Veldkamp. Daar wordt ook wel Gronings in gesproken. En het speelt in een aantal fictieve Groningse plaatsen, in de omgeving van Bedum. Heel verschrikkelijk leuk!'

Linda Dool van Boekhandel Haan in Bedum:



'Tjibbe Veldkamp, dat is altijd goed. Boef en agent is heel komisch. Zoals alles dat van hem komt. Echt specifiek Groningse kinderboeken heb ik niet zo. Dat is best wel jammer, maar er is ook nauwelijks vraag naar.'

'Prentenboeken lopen heel goed, zeker ook in de Kinderboekenweek. We krijgen hier opa's en oma's in de winkel die helemaal los gaan.'

Ter Apel is maar een klein dorp, mooi dat het een hoofdrol speelt in een leuk boek Hans Sturing - Read Shop Ter Apel

Hans Sturing van Read Shop in Ter Apel:

'Dat kan er maar één zijn: Gevaar in de smokkelhoek van A. Van der Graaf. Het verhaal gaat over twee jongens die in de zomer gaan logeren bij hun oom en tante in... Ter Apel. Zelf heb ik het ook gelezen, jazeker. Ter Apel is maar een klein dorp, mooi dat het een hoofdrol speelt in een heel erg leuk boek.'

'Het boek is jammer genoeg niet meer leverbaar. Zelf heb ik nog één exemplaar achter staan, maar die wil ik zelf houden. Er vragen af en toe nog wel eens mensen naar, maar deze krijgen ze niet.'

Lees ook:

- Hoe ver moet je rijden voor de dichtstbijzijnde bieb?