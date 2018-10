'De koning is een heel gewone vent hoor'

Mevrouw Greet Stiekema uit Kloosterburen kreeg dinsdag de koning op bezoek. 'Het is een heel gewone vent hoor', zegt ze in Noord Vandaag.

'Hij vroeg heel netjes of hij binnen mocht komen. Hij had stevels aan, maar deed netjes schoenen aan voor hij naar binnen ging.'

De koning werd onder meer rondgeleid door Anne Hilderink, de drijvende kracht achter het project Klooster & Buren dat hij bezocht. 'Heel bijzonder, maar ook heel intensief. Iedereen in het hele dorp is verbaasd en verheugd dat de koning komt.'

'Nu is het eindelijk zover'

De 18-jarige Roy Broekema uit Pekela doet komend weekend mee aan het WK kunstrolschaatsen in Frankrijk. 'Dat is altijd een droom geweest, nu is het eindelijk zover. De kans op het podium is klein. Maar als ik voor mezelf goed rijd, ben ik tevreden.'

Morgenvroeg zit hij nog in de schoolbankjes; hij doet de pabo. Daarna rijdt hij met zijn moeder met de auto naar de Vendee in Frankrijk.

Broekema begon met kunstrolschaatsen, omdat zijn zus het ook deed. 'Als klein jochie moest ik altijd mee naar haar training, zo is het begonnen.'

'Muziek is alles'

Een bijzondere dag voor dirigent Hans van der Weijde van het Groninger Overdagkoor. Ruim een jaar geleden ontsnapte hij aan de dood bij een verkeersongeluk. Hij botste eerst op een tegenligger, vervolgens op een boom en was een tijdje in levensgevaar. Vandaag stond hij er weer, na een lange revalidatie.

'Muziek is alles. Een leven zonder muziek kan ik me niet voorstellen. Het is heel fijn om mensen mee te nemen in een beleving.'

