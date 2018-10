'Afscheidsbrug' voor Stichting De Zijlen in Leek

Clienten en personeel van Stichting De Zijlen varen wel bij de herindeling in het Westerkwartier. De gemeente Leek wil tijdens het afscheid van de gemeente geld inzamelen om een loop fiets- en loopbrug bij elkaar te sparen.

Die brug moet twee locaties van de stichting met elkaar verbinden.

De Zijlen



De Zijlen heeft aan weerszijden van de Tolbertervaart locaties waar clienten met een verstandelijke beperking begeleid worden. Om van de ene naar de andere locatie te komen, moeten zij deels over een bedrijventerrein lopen.

Burgemeester Berend Hoekstra: 'Dat levert verkeerstechnisch een gevaarlijke situatie op. Er zijn op het terrein niet echt voetpaden, dus dan lopen zij op de weg. Dat baart ons wel zorgen.' Met een brug is dat opgelost.

Geld inzamelen

Op 3 november wordt in Leek groots afscheid genomen van de gemeente. Per 1 januari 2019 vormt Leek samen met Grootegast, Marum en Zuidhorn de gemeente Westerkwartier.

Tijdens het gratis festival 'Samen uit Leek' zorgen jongeren voor opzwepende muziek voor de jeugd, terwijl een smartlappenband de 'oudere jeugd' vermaakt. Daarbij zijn voor de kinderen sport- en spelactiviteiten. Op het festival, dat op landgoed Nienoord plaatsvindt, wordt geld ingezameld voor de brug.

25.000 euro



De brug moet in totaal zo'n 25.000 euro kosten. Hoe de gemeente Leek dat bij elkaar denkt te krijgen? Hoekstra: 'Wij willen in een souvenirswinkel op het landgoed allemaal spulletjes met ons logo verkopen. Dan moet je denken aan kopjes, paraplu's, tassen, pennen enzovoort. Clienten van De Zijlen staan in dat winkeltje.' De band doet ook een duit in het zakje.

Daarnaast wil de gemeente bussen neergezetten waar in gedoneerd kan worden. Mochten De Zijlen, het festival, de ondernemers en de gemeente het 3 november niet voor elkaar krijgen om 25.000 euro bij elkaar te sparen, dan hoeft de stichting zich alsnog geen zorgen te maken. Hoekstra: 'Die brug komt er'.