Leendert Klaassen leidt onafhankelijk onderzoek urenregistratie Yantai

De Rijksuniversiteit Groningen heeft Leendert Klaassen gevraagd om een onafhankelijk onderzoek te doen naar de verantwoording van de uren, die gebruikt zijn om de campus in Yantai (China) op te zetten.

Tegelijkertijd gaat de onderwijsinspectie onderzoek doen naar de herkomst van een deel van de private middelen die de RUG heeft. De inspectie wil kijken of deze private middelen ook daadwerkelijk privaat zijn en niet zijn betaald uit publieke middelen, oftewel belastinggeld.

Voor het onderzoek komt ook een meldpunt voor medewerkers van de RUG. Klaassen zegt tegen de RUG dat hij binnenkort met de betrokkenen binnen de universitaire gemeenschap in gesprek gaat.

'Wij nemen signalen over de verantwoorden van de uren serieus', schrijft de universiteit. 'Daarom laten we onderzoek uitvoeren over de vraag of uren die aan de voorbereiding van Yantai zijn besteed, eigenlijk alsnog van private middelen betaald hadden moeten worden.'

De universiteit liet weten verder geen commentaar te geven.

