Het loopt nog steeds niet storm bij de Kantoorbus

Hij rijdt nu vijf maanden op werkdagen tussen Assen en Groningen, maar om nou te zeggen dat de kantoorbus een succes is....nee.

Het klinkt aanlokkelijk: je stapt in Assen in de bus, klapt je notebook open en gaat aan het werk. En ook al beland je bij Groningen in de file, dan gaat er toch geen tijd verloren.

Kat uit de boom kijken

Maar het aantal passagiers per dag is nog steeds op één hand te tellen, zegt coördinator Miranda Mustert van Drenthe Tours, het bedrijf dat de kantoorbus exploiteert. 'Er rijden wel regelmatig mensen gratis mee, die de bus eens een dagje willen proberen. Ze reageren dan enthousiast, maar kijken daarna toch weer de kat uit de boom.'

'Toch weer de auto'

'Bovendien worden die werkzaamheden aan het Julianaplein steeds maar uitgesteld, waardoor die grote files uitblijven. En dan pakken ze toch maar weer de auto', verzucht Mustert.

Toch geeft ze niet op: 'We gaan nu bedrijven bezoeken met de bus, om mensen enthousiast te maken. Hopelijk levert dat meer resultaat op.'

